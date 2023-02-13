Кирби: Байден поручил детально и всесторонне изучить сбитые как НЛО объекты в США

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM В правительстве Соединённых Штатов Америки удвоят усилия по нейтрализации неопознанных объектов, пролетающих над территорией страны. Соответствующие указания получены от президента США Джо Байдена, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Джон Кирби Defense.gov

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Предыдущие инциденты будут проанализированы с политической точки зрения, так как сбитые ранее объекты не рассматриваются американскими властями как имеющие внеземную природу, пояснил Кирби. Он также подчеркнул, что для выяснения причин появления этих объектов в воздушном пространстве США и с целью их нейтрализации «каждый элемент правительства удвоит усилия».

«Президент сегодня распорядился межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности», — сказал Кирби журналистам.

Он подчеркнул, что представители американских ведомств не считают внеземной природу возникновения сбитых объектов, но из-за слов Байдена эти «НЛО» в США, «наконец, пытаются понять лучше».

Как сообщало ИА REGNUM, в США не наблюдают признаков инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.