В Кировском районе Донецка от удара ВСУ пострадали четверо мирных жителей
Донецк, 13 февраля 2023, 22:59 — REGNUM Число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате артобстрела ВСУ, увеличилось до четырёх. Снаряды противника били по Кировскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По предварительным данным, ранены подросток 13 лет и три женщины.
Пострадавшие местные жители были на улицах Абакумова и Дагестанской.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 13 февраля выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.