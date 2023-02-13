Донецк, , 22:59 — REGNUM Число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате артобстрела ВСУ, увеличилось до четырёх. Снаряды противника били по Кировскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

По предварительным данным, ранены подросток 13 лет и три женщины.

Пострадавшие местные жители были на улицах Абакумова и Дагестанской.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 13 февраля выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.