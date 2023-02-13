Донецк, 13 февраля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Число мирных жителей Донецка, пострадавших в результате артобстрела ВСУ, увеличилось до четырёх. Снаряды противника били по Кировскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

По предварительным данным, ранены подросток 13 лет и три женщины.

Пострадавшие местные жители были на улицах Абакумова и Дагестанской.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 13 февраля выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.