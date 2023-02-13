Москва, 13 февраля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Цель США и Евросоюза по отношению к Сербии заключается в том, чтобы преломить политическую волю руководства страны и заставить присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое 13 февраля было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По мнению Марии Захаровой, «Вашингтон и Брюссель из кожи вон лезут, чтобы втянуть Сербию в свой «антироссийский фронт».

Дипломат отметила прессинг Сербии со стороны США и ЕС, давление коллективного Запада. Тезисы о том, что якобы Москва давит на Белград, являются спекуляциями.

«Не надо бездоказательно проецировать чуждый нам западный стиль выкручивания рук на наше взаимодействие с Сербией. Если в некоторых сферах за сербскими партнерами и значатся пока не исполненные ими обязательства, то, полагаем, это вопрос времени и их выбора», — считает представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что в любом случае отношение России к Сербии остаётся неизменным и «не подвержено коррозии — как бы драматично ни менялись обстоятельства в международных делах».

«Подставляем сербским партнерам плечо, когда необходимо отражать лукавые и агрессивные заходы западников, пытающихся подменить предмет урегулирования фальшивыми компромиссами», — резюмировала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Сербией давно установилось взаимное доверие, и это остаётся неизменным. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.