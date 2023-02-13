Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Неформальные мероприятия, запланированные украинскими властями и приуроченные к началу спецоперации, будут проходить без участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в Организации Объединённых Наций.

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Причиной его отказа указано то, что встречи намерена проводить одна сторона конфликта «без участия другой». По словам официального представителя главы организации Стефана Дюжаррика, пока намерение принимать участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине со дня начала спецоперации, не анонсировал никто из руководящих представителей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Германии заявили, что ожидают крупного наступления ВС РФ на Украине в апреле 2023 года. При этом предполагается два сценария развития событий.