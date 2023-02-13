Ярославль, , 22:18 — REGNUM В Ярославской области повреждён газопровод. На магистрали возле деревни Еремейцево Мышкинского района произошёл разрыв, в результате которого началось возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар на газопроводе

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Диаметр разрыва составил около одного метра, пояснили в ведомстве. В результате ЧП никто не пострадал. Повреждения на газопроводе зафиксированы в месте, где проводная часть трубы соединяется с береговой.

«В Мышкинском районе Ярославской области произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим возгоранием. К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа», — отметили в МЧС России.

Горение на газопроводе уже ликвидировали. Газоснабжение жителей Ярославской области оставалось стабильным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 февраля газопровод загорелся в Нюксенском округе Вологодской области на участке газопровода «Трансгаз Ухта». Никто не пострадал.