Париж, 13 февраля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский передал права на «послевоенное восстановление» страны крупному американскому пенсионному фонду Black Rock, заявил 13 февраля бывший глава экономической разведки Франции Ален Жюйе.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом, как это уже было на Балканах», — сказал он в интервью Boulevard Voltaire.

Объем военной помощи Парижа Киеву составляет к настоящему времени около 7,5 млрд евро, напомнил Жюйе.

Как сообщалось ранее, в начале февраля 2023 года Владимир Зеленский провел в Париже встречи с лидерами Германии и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона и пообещал продолжать «поддержку Украины».