В США не увидели признаков инопланетной активности в ситуации с тремя НЛО
Вашингтон, 13 февраля 2023, 21:57 — REGNUM В США не наблюдают признаков инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами, сообщила 13 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она несколько раз повторила, что признаков инопланетной или внеземной активности нет.
Ранее американские военные, сбив некие неопознанные объекты в воздушном пространстве США близ Канады, вновь спровоцировали ажиотаж, намекнув на вероятность их внеземного происхождения.
Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель F-16 сбил восьмиугольный объект над озером Гурон на высоте 20 тысяч футов. Приказ о его уничтожении отдал президент Джо Байден.
При этом в США не знают, что они сбивают — то ли русский воздушный шар, то ли корабль инопланетян, пишет Fox News.