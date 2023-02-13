В Белом доме не могут понять происхождение сбитых НЛО

Вашингтон, , 21:57 — REGNUM В США не наблюдают признаков инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами, сообщила 13 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она несколько раз повторила, что признаков инопланетной или внеземной активности нет.

«Я хотела убедиться, что американский народ знает, а также что вы все это знаете. И для нас было важно сказать это отсюда, потому что мы много слышали об этом», — сказала Жан-Пьер.

Ранее американские военные, сбив некие неопознанные объекты в воздушном пространстве США близ Канады, вновь спровоцировали ажиотаж, намекнув на вероятность их внеземного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель F-16 сбил восьмиугольный объект над озером Гурон на высоте 20 тысяч футов. Приказ о его уничтожении отдал президент Джо Байден.

При этом в США не знают, что они сбивают — то ли русский воздушный шар, то ли корабль инопланетян, пишет Fox News.