Власти Швейцарии сообщили о блокировке 8,1 млрд долларов российских активов

Берн, , 21:41 — REGNUM Правительство Швейцарии «в рамках санкций» заблокировало российские активы на сумму 8,1 млрд долларов, передает 13 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике Антье Бэрчи.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее швейцарские СМИ сообщили, что банк Credit Suisse заблокировал или заморозил российские активы на общую сумму более 19 млрд долларов, что составляет около трети всех российских средств в Швейцарии.

Возможно, банк заблокировал те российские активы, на которые наложили санкции другие государства, допустили в государственном секретариате.

Ранее власти Швейцарии объявили, что присоединились практически ко всем западным санкциям против России, а в отчете о внешней политике страны за 2022 год было сказано, что в Берне рассматривают возможность «укрепления сотрудничества с НАТО в сфере безопасности».