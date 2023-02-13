Угледар, ДНР, 13 февраля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Украинские войска в боях под Угледаром используют новые особо опасные боеприпасы, рассказал корреспонденту РИА Новости командир передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения Вооружённых сил России с позывным Тренер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он утверждает, что в последние дни к медикам поступает большое число пациентов, пострадавших от шарообразных поражающих элементов одинакового размера.

«Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьёзный поражающий эффект», — сказал врач.

По его словам, пациенты с такими поражениями являются одними из самых тяжёлых. Предположительно, поражающие элементы поставляются ВСУ западными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники передвижной медицинской группы Медицинского отряда спецназначения Вооружённых сил РФ заявили, что солдаты ВСУ выслеживают военных врачей с беспилотников и наводят по ним миномётный огонь.