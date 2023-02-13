Брюссель, 13 февраля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Российская спецоперация на Украине стала продолжением конфликта, который длится с 2014 года, и происходящее не повлияло на альянс, а лишь привело к «укрупнению» коллективной обороны, сказал 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

U.S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«С 2014 года НАТО начало проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО», — признался Столтенберг.

Он отмечает, что с 2014 года военно-политический блок нарастил численность сил реагирования, количество военных учений, впервые за много лет поднял оборонные расходы. Фундаментально это подтвердило важность альянса и единства его стран-членов, утверждает генеральный секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может быть частью каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины.

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