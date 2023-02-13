Американская корпорация Fidelity Investments увеличила долю в Yandex до 5,98%

Москва, , 20:59 — REGNUM Американская корпорация FMR увеличила свою долю в головной компании «Яндекса» Yandex N. V. Об этом сообщает РБК.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвестиционная компания FMR LLC увеличила долю в Yandex N. V. до 19,5 млн акций (5,983% капитала). По состоянию на февраль 2022 года данному инвестору принадлежало 4,928% капитала головной компании «Яндекс».

Yandex N. V. зарегистрирована в Нидерландах и является головной структурой российской группы «Яндекс».

Известно, что увеличение доли в компании — единственный случай с февраля 2022 года, когда торги акциями Yandex N. V. были прекращены из-за специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована предварительным проектом десятого пакета антироссийских санкций ЕС.