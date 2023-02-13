СМИ: госсекретарь США и глава МИД КНР могут встретиться в Германии

Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает возможности встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. Она пройдёт с 17 по 19 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Тони Блинкен US Department of State Archive

В агентстве отмечают, что «дипломаты проведут первые переговоры лицом к лицу с тех пор, как шумиха вокруг китайского воздушного шара привела к новому росту напряжённости между странами».

Возможную встречу, по данным источников, должны согласовать обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме нахождение аэростата из Китая в американском воздушном пространстве расценили как нарушение суверенитета США и пренебрежение международным правом. В связи с этим было поддержано решение Блинкена не посещать Китай.

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