Берлин, 13 февраля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Гражданам Германии и Бразилии рекомендовали покинуть территорию Белоруссии. С таким призывом к согражданам обратились министерства иностранных дел обеих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отмечается, что данные предупреждения связаны с ситуацией на Украине.

Ранее с подобными призывами покинуть Белоруссию к своих гражданам обратились французские дипломаты. Любые поездки в Белоруссию «формально не приветствуются» в условиях конфликта на Украине и закрытия белорусского воздушного пространства, уточнили в МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам — участницам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо сплотиться и действовать вместе, не рассчитывая «тихонько отсидеться».

Читайте также: Американцев провоцируют, призывая срочно покинуть Россию из-за мобилизации