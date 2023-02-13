«Спорт-Экспресс»: президент «Ростова» убедил Карпина отказаться от сборной Армении

Ростов-на-Дону, , 20:18 — REGNUM Осенью 2022 года главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был близок к тому, чтобы возглавить сборную Армении, передает «Спорт-Экспресс» 13 февраля.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод имел место накануне продления контракта Карпина с национальной сборной России. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц (Карпин возглавляет и эту команду) убедил тренера отклонить предложение из Еревана.

Информацию о переговорах с федерацией футбола Армении Карпин ранее подтверждал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Национальную сборную России главный тренер «Ростова» возглавляет с лета 2021 года.