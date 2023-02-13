Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Осенью 2022 года главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был близок к тому, чтобы возглавить сборную Армении, передает «Спорт-Экспресс» 13 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Эпизод имел место накануне продления контракта Карпина с национальной сборной России. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц (Карпин возглавляет и эту команду) убедил тренера отклонить предложение из Еревана.

Информацию о переговорах с федерацией футбола Армении Карпин ранее подтверждал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Национальную сборную России главный тренер «Ростова» возглавляет с лета 2021 года.