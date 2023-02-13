Москва, 13 февраля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Специалистам удалось запечатлеть место пробоины в космическом корабле «Союз МС-22», где произошла утечка хладагента. Фотографии 13 февраля публикует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

t. me/roscosmos_gk Пробоина обшивки корабля «Союз МС-22»

На снимках, сделанных при помощи манипулятора американского сегмента Международной космической станции, видно нарушение внешней обшивки корабля.

«Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего — внешнее повреждение», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла в декабре 2022 года. Причиной стало столкновение со спорадическим метеороидом.

Из-за повреждения системы внешнего охлаждения возвращение на корабле стало опасным для космонавтов, поэтому в Роскосмосе запланировали запуск «Союза МС-23» взамен «Союза МС-22».

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