В Госдуме прокомментировали заявления украинского футболиста Малиновского

Марсель, Франция, , 20:07 — REGNUM Украинский футболист Руслан Малиновский не стал бы требовать извинений, если бы его по ошибке назвали не россиянином, а американцем, заявил 13 февраля в интервью «Спорт-Экспрессу» депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, американский комментатор Фил Шоэн во время трансляции матча «Марсель» — «Клермон» назвал полузащитника хозяев россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара «долетел до Москвы». Малиновский потребовал извинений.

«Если бы его назвали американцем или африканцем, он, наверное, просто посмеялся бы», — отметил депутат.

Свищев также напомнил, что Малиновский «просил прощения» после того, как пожал руку российскому игроку «Монако» Александру Головину по завершении одного из матчей чемпионата. Однако «извинения» появились уже после того, как на украинского футболистам начали давить, отметил депутат.

«Такое время, которое нужно пережить», — добавил Свищев.