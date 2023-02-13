ФК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Абаскалем
Москва, 13 февраля 2023, 19:57 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем. Об этом 13 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что стороны продлили контракт до лета 2025 года. Испанский специалист подписал договор на новых условиях.
Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 гола. Под его руководством команда одержала 15 побед в 24 официальных матчах.
Сейчас «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а в Кубке России вышел в плей-офф с первого места в группе.