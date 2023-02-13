Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит 30 тысяч наёмников, воюющих за ВСУ

Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Российские военные в зоне спецоперации скоро уничтожат иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с ним опубликовано на YouTube.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, скоро будет произведена «чистка» и никакое количество поставляемого ВСУ оружия не повлияет на ход событий.

«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», — считает Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник Пентагона утверждал, что Россия сможет разгромить вооружённые формирования Украины. Успех ей в этом гарантируют точность и массовость артиллерии.

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