Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия скоро уничтожит наёмников ВСУ
Вашингтон, 13 февраля 2023, 20:01 — REGNUM Российские военные в зоне спецоперации скоро уничтожат иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с ним опубликовано на YouTube.
По его словам, скоро будет произведена «чистка» и никакое количество поставляемого ВСУ оружия не повлияет на ход событий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник Пентагона утверждал, что Россия сможет разгромить вооружённые формирования Украины. Успех ей в этом гарантируют точность и массовость артиллерии.
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