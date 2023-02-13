Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия скоро уничтожит наёмников ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит 30 тысяч наёмников, воюющих за ВСУ
Вашингтон, 13 февраля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации скоро уничтожат иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Интервью с ним опубликовано на YouTube.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине
По его словам, скоро будет произведена «чистка» и никакое количество поставляемого ВСУ оружия не повлияет на ход событий.
«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», — считает Макгрегор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник Пентагона утверждал, что Россия сможет разгромить вооружённые формирования Украины. Успех ей в этом гарантируют точность и массовость артиллерии.
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