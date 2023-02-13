Москва, , 19:56 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем. Соответствующее постановление опубликовано 13 февраля на официальном портале правовой информации.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Согласно положению, комиссия является постоянно действующим органом власти, координирующим различные ведомства, а также взаимодействующим с отраслевым сообществом насчёт разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере развития авиасистем.

В задачи комиссии будет входить подготовка согласованных предложений по реализации госполитики в данной сфере.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию по развитию беспилотных авиационных систем до 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что правительство России планирует запустить программу грантовой поддержки разработки комплектующих для беспилотных авиационных систем.