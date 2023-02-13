Российский военный: ВСУ выслеживают военврачей с дронов и наводят миномёты

Москва, , 19:50 — REGNUM Военные ВСУ выслеживают военных врачей с беспилотников и наводят по ним миномётный огонь. Об этом 13 февраля сообщили сотрудники передвижной медицинской группы Медицинского отряда спецназначения Вооружённых сил РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам специалиста с позывным Док, есть ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по ним, а потом по всем остальным.

«Если крестик красный поставишь — это всё, даже эмблемы нельзя вешать. Приходится эвакуировать под миномётным обстрелом», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Он добавил, что последние восемь дней его эвакуационную группу постоянно обстреливают при помощи бесшумных мин. При этом участились факты применения противником оружия стран НАТО.