Варшава, 13 февраля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Варшава разочарована предварительным проектом десятого пакета антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось в эфире RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным радиостанции, Еврокомиссия представила новый санкционный пакет странам — членам ЕС на минувших выходных, сегодня они получат таможенные коды каждого из товаров, на которые будут распространятся ограничения. Сам законопроект комиссия может представить 15 февраля.

«Это ниже наших ожиданий», — заявил Садось.

По словам посла, польские власти недовольны отсутствием санкций против российской госкорпорации «Росатом», а также запрета на импорт алмазов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что западные страны в рамках десятого пакета санкций в отношении Российской Федерации могут ввести ограничения против четырех банков, в том числе против «Альфа-банка».