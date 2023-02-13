Прага, , 19:36 — REGNUM В Чехии не считают необходимым полный разрыв дипломатических отношений с Россией и готовы поддерживать минимальные контакты, заявил 13 февраля премьер-министр Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала President Of Ukraine

«Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — добавил чешский политик.

Ранее глава МИД Чехии Мартин Дворжак утверждал, что посла России высылать пока не планируют. Время поступить по примеру стран Прибалтики ещё не пришло.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению нового президента Чехии Петра Павела, единственным исключением оказания помощи Киеву должно быть ядерное оружие и прямое участие в конфликте НАТО.