Москва, 13 февраля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Американку Алисию Дэй, выгуливавшую теленка на Красной площади, снова доставили в суд после выхода из спецприёмника. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Троицком суде.

Личный архив Алисии Дэй Алисия Дэй и теленок.

В ходе встречи с журналистами активистка рассказала о своём пребывании в спецприёмнике. Женщина отметила, что её содержали в хороших условиях, а также о том, что от скуки она принимала душ пять раз в день. Американка назвала свой арест «хорошим опытом», добавив, что после выхода на свободу она будет больше ценить прогулки на свежем воздухе и возможность наслаждаться музыкой.

По словам Дэй, ей неизвестна причина доставки в суд, однако гражданка США добавила, что «это связано с эмиграцией». Американка также рассказала, откуда у неё деньги на покупку скота и путешествия.

Личный архив Алисии Дэй. Выгул теленка на Красной площади.

Она сообщила журналистам, что ей могут запретить въезд в Россию до 2063 года. Корреспондент ИА уточняет, что решение суда ещё не принято.

Напомним, что в начале февраля 34-летняя американка, проживающая в подмосковном Реутове, купила животное через онлайн-площадку для объявлений, после чего решила показать ему Красную площадь. Позднее Тверской суд Москвы назначил ей 13 суток ареста и 20 тыс. рублей штрафа за нарушение правил организации митинга.