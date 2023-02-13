Глава командования ВВС США: на Ближнем Востоке видели разведывательные аэростаты

Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Центральное командование ВВС США замечало разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока. Об этом 13 февраля заявил глава командования Алексус Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Точно были шары в зоне внимания Центрального командования, они не были угрозой», — сказал Гринкевич.

По его словам, за время его командования аэростаты летали несколько раз, но не было ничего, что вызывало бы беспокойство.

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