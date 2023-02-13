В США заявили, что замечали аэростаты над Ближним Востоком
Вашингтон, 13 февраля 2023, 19:23 — REGNUM Центральное командование ВВС США замечало разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока. Об этом 13 февраля заявил глава командования Алексус Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности.
«Точно были шары в зоне внимания Центрального командования, они не были угрозой», — сказал Гринкевич.
По его словам, за время его командования аэростаты летали несколько раз, но не было ничего, что вызывало бы беспокойство.
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