Вашингтон, 13 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Центральное командование ВВС США замечало разведывательные аэростаты над регионом Ближнего Востока. Об этом 13 февраля заявил глава командования Алексус Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Точно были шары в зоне внимания Центрального командования, они не были угрозой», — сказал Гринкевич.

По его словам, за время его командования аэростаты летали несколько раз, но не было ничего, что вызывало бы беспокойство.