Роскосмос отложил запуск корабля «Союз МС-23» до марта
Москва, 13 февраля 2023, 19:18 — REGNUM Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта, заявил 13 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
По его словам, в Роскосмосе создана аварийная комиссия, которая детально изучает причины нештатных ситуаций на Международной космической станции, связанных с нарушением обеспечения терморегулирования на «Союзе МС-22» и «Прогрессе МС-21».
Он добавил, что у комиссии ещё есть время для однозначного определения характера неисправности.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля было объявлено, что утечка охлаждающей жидкости из системы терморегуляции грузового корабля «Прогресс МС-21» прекратилась.