В Роскосмосе назвали новые сроки запуска корабля «Союз МС-23»

Москва, , 19:18 — REGNUM Запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта, заявил 13 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Роскосмосе создана аварийная комиссия, которая детально изучает причины нештатных ситуаций на Международной космической станции, связанных с нарушением обеспечения терморегулирования на «Союзе МС-22» и «Прогрессе МС-21».

«Мы ещё раз проверяем весь технологический процесс создания космического корабля и, в частности, системы обеспечения терморегулирования. Безопасности экипажа ничего не угрожает. Нештатная ситуация случилась после стыковки корабля «Прогресс МС-22», когда «Прогресс МС-21» уже был подготовлен к спуску, который намечался на 18 февраля», — сказал Борисов.

Он добавил, что у комиссии ещё есть время для однозначного определения характера неисправности.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля было объявлено, что утечка охлаждающей жидкости из системы терморегуляции грузового корабля «Прогресс МС-21» прекратилась.