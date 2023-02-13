Белгород, , 19:13 — REGNUM Бывший заключённый белгородской колонии, где отбывает наказание актёр Михаил Ефремов, предположил причину отзыва ходатайства артиста о принудительных работах, сообщает 13 февраля «Московский комсомолец».

Актёр Михаил Ефремов Снимок с видео. Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС

По мнению экс-заключенного, Ефремова могли попросить остаться взамен на условно-досрочное освобождение (УДО).

По сведениям СМИ, актёр в 2023 году может ходатайствовать об УДО, но получить его сложнее принудительных работ. В случае отказа осужденные вправе подать новое ходатайство лишь через шесть месяцев.

Как считает юрист Андрей Гривцов, Ефремов осознаёт высокие шансы получить УДО, благодаря активной деятельности в колонии.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве на одной из центральных улиц джип, за рулем которого находился Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовой мини-автомобиль. Его водитель скончался от полученных травм. Актёра отправили в колонию на восемь лет. Затем срок наказания снизили до 7,5 года.

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