Луганск, , 19:11 — REGNUM ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По последним данным, ВСУ выпустили по населённому пункту две ракеты в 17:10 мск. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отметим, что 7 февраля украинская сторона также обстреляла из РСЗО HIMARS село Покровское и Первомайск в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области.