Луганск, 13 февраля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По последним данным, ВСУ выпустили по населённому пункту две ракеты в 17:10 мск. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отметим, что 7 февраля украинская сторона также обстреляла из РСЗО HIMARS село Покровское и Первомайск в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области.