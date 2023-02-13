Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в ЛНР
Луганск, 13 февраля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерийский обстрел ВСУ
По последним данным, ВСУ выпустили по населённому пункту две ракеты в 17:10 мск. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Отметим, что 7 февраля украинская сторона также обстреляла из РСЗО HIMARS село Покровское и Первомайск в ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области.