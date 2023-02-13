Москва, 13 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову понадобится дорогостоящая реабилитация. Об этом 13 февраля сообщил продюсер Илья Авербух.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров

По его словам, сейчас Костомаров находится в больнице и обеспечен всем необходимым.

«Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация. И мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать», — приводит слова Авербуха пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» пройдёт в поддержку Костомарова.