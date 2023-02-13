Красноярск, , 18:57 — REGNUM Загоревшийся в Красноярске склад принадлежит бизнесмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей прокуратуры региона.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее МЧС России сообщало о возгорании склада на площади 8 тыс. квадратных метров.

«Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдаёт его двум арендаторам — под деревообрабатывающее производство и хранение алкогольной продукции», — сказала представитель прокуратуры.

По её словам, прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

По данным источника в экстренных службах, одним и арендаторов является компания «Леруа Мерлен».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ширнака Осман Билгин заявил, что город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново.