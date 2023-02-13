Экс-советник Кучмы: США препятствуют заключению мирного договора Украины с Россией

Киев, , 18:45 — REGNUM Вашингтон препятствует тому, чтобы Киев пошёл на переговоры о мире с Москвой. Об этом 13 февраля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы (сс) УчастникВодник

«Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ», — сказал Соскин.

По его словам, Украина является не субъектом, а объектом и инструментом в руках США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соскин заявил, что отставка Владимира Зеленского может произойти на фоне существенного ослабления позиций Джо Байдена и Демократической партии США.

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