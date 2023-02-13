В Киеве назвали того, кто мешает заключить мирный договор с Россией
Киев, 13 февраля 2023, 18:45 — REGNUM Вашингтон препятствует тому, чтобы Киев пошёл на переговоры о мире с Москвой. Об этом 13 февраля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.
«Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ», — сказал Соскин.
По его словам, Украина является не субъектом, а объектом и инструментом в руках США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соскин заявил, что отставка Владимира Зеленского может произойти на фоне существенного ослабления позиций Джо Байдена и Демократической партии США.
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