Киев, 13 февраля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Вашингтон препятствует тому, чтобы Киев пошёл на переговоры о мире с Москвой. Об этом 13 февраля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

(сс) УчастникВодник Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы

«Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ», — сказал Соскин.

По его словам, Украина является не субъектом, а объектом и инструментом в руках США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соскин заявил, что отставка Владимира Зеленского может произойти на фоне существенного ослабления позиций Джо Байдена и Демократической партии США.