Крупный пожар на складе в Красноярске локализовали на площади в 8 тысяч кв. м

Красноярск, , 18:55 — REGNUM В Красноярске пожарные смогли локализовать распространение огня на складе, на котором хранилась алкогольная продукция, бытовая техника и стройматериалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«В 18:02 мск объявлена локализация пожара на площади 8 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание произошло на объекте, расположенном на улице Пограничников, 9. Горящий склад и прилегающее к нему здание обрушились, пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Голиково обнаружено тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова.

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