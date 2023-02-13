Москва, 13 февраля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, который якобы был казнён, жив. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Появилось видео с живым Якущенко, на котором он извиняется за свои интервью во время украинского плена и говорит, что ЧВК даёт право на исправление ошибок.

«Это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принёс много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощён, за что я очень сильно благодарен», — сказал Якущенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появилось видео с казнью Якущенко. Позже выяснилось, что это была инсценировка.