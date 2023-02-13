Москва, 13 февраля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Курс российского рубля снижается по отношению к доллару, евро и юаню, обновляя минимумы с апреля 2022 года. Из данных торгов на 13 февраля и комментариев экспертов следует, что спад происходит на фоне снижения притока валютной выручки в страну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 16:22 мск повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро — на 24 копейки, до 78,69 рубля.

Курс юаня расчётами «завтра» прибавлял три копейки до 10,78 рубля, а объём торгов составлял 52,4 млрд рублей против 28,9 млрд по евро и 55,3 млрд по доллару.

Доллар по отношению к рублю прибавлял 0,3%, евро — 0,3%, юань — 0,25%.

Иностранные валюты 13 февраля обновили максимумы против рубля с апреля 2022 года: 73,82 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань, евро — около 78,8 рубля. Всего в феврале доллар максимально прибавлял 3,93 рубля, евро — 2,88 рубля, юань — 46 копеек.

По мнению эксперта Юрия Кравченко, слова которого приводит РИА Новости, с начала февраля давление на рубль усилилось. Ситуация схожа с декабрём, а снижение российской валюты в основном обусловлено сокращением притока валютной выручки в Россию из-за внешних ограничений на российский экспорт.

По его прогнозам, ситуация на российском валютном рынке во многом будет зависеть от стабильности потоков экспортной валютной выручки в условиях действия внешних ограничений.

«В ближайшие дни мы рассчитываем на постепенную стабилизацию курса доллара к рублю, однако ожидаем сохранения позиций валюты США выше декабрьских максимумов», — сказал Кравченко.

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