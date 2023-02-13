В Британии предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга
Daily Mail: министр обороны Британии Уоллес является возможным преемником Столтенберга
Лондон, 13 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В качестве кандидатуры на должность генерального секретаря НАТО рассматривают главу минобороны Британии Бена Уоллеса. Об этом 13 февраля пишет издание Daily Mail.
По информации издания, гонка возможных преемников Йенса Столтенберга за пост генсека НАТО уже началась. При этом Уоллес претендует в ней на довольно высокие позиции.
В статье говорится, что Уоллес пользуется большой популярностью как внутри страны, так и в альянсе. Отмечается, что от Британии на пост генсека НАТО могут выдвинуть бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Терезу Мэй.
Также среди кандидатов оказались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр Литвы Ингрида Симоните, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Издание отмечает, что Вашингтон поддерживает кандидатуру заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд.
Ранее сообщалось, что Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября. Он находится на посту генсека НАТО почти девять лет.