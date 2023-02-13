Лондон, 13 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В качестве кандидатуры на должность генерального секретаря НАТО рассматривают главу минобороны Британии Бена Уоллеса. Об этом 13 февраля пишет издание Daily Mail.

IMAGO/Sander Ilvest Бен Уоллес/Global Look Press

По информации издания, гонка возможных преемников Йенса Столтенберга за пост генсека НАТО уже началась. При этом Уоллес претендует в ней на довольно высокие позиции.

В статье говорится, что Уоллес пользуется большой популярностью как внутри страны, так и в альянсе. Отмечается, что от Британии на пост генсека НАТО могут выдвинуть бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Терезу Мэй.

Также среди кандидатов оказались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр Литвы Ингрида Симоните, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Издание отмечает, что Вашингтон поддерживает кандидатуру заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд.

Ранее сообщалось, что Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября. Он находится на посту генсека НАТО почти девять лет.