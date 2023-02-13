Москва, , 18:21 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несколько лет назад в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о сотрудничестве между Москвой и Мали, призвал Россию «не копаться на заднем дворе» Запада. Об этом 13 февраля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель России рассказал о развитии отношений России с партнёрами из стран Африки, добавив, что этот факт «вызывает ревность» у западных стран.

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В подтверждение своих слов дипломат поведал об одном разговоре главы российского внешнеполитического ведомства и нынешнего главы европейской дипломатии, который состоялся несколько лет назад. По словам Небензи, Боррель спросил у Лаврова, зачем Россия сотрудничает с Мали. Российский министр в ответ сказал, что это суверенная страна и она сама решает, с кем иметь дело.

«На это глава европейской дипломатии отреагировал следующей фразой: «Не копайтесь у нас на заднем дворе», — приводит его слова международный телеканал RT.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык.