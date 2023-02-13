Вашингтон, 13 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык. Об этом 13 февраля заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

«Он всегда выглядел уверенным в себе. Ещё он понимает английский язык, это всегда преимущество», — сказал Болтон.

По его словам, Путин иногда может вносить коррективы при переводе, но позволяет переводчику делать свою работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон заявил, что Путин — жёсткий профессионал, трезвый и хладнокровный политик.