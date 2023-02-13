Москва, 13 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Продюсер и редактор телеигры «Что? Где? Когда?» Галина Ивкина скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщил источник ИА REGNUM в системе здравоохранения Москвы. Собеседник добавил, что тело продюсера в ее московской квартире обнаружила ее дочь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Галина Ивкина ушла из жизни 10 февраля в своей квартире на северо-востоке Москвы, но известно об этом стало только 13 числа. Причиной смерти Галины Васильевны, по словам источника, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Галина Васильевна Ивкина родилась 11 августа 1973 года. Она работала над десятками культовых телепередач и сериалов, среди которых «Что? Где? Когда?», КВН, «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено». Была сценаристом сериалов «Не родись красивой», «Бедная Настя», «Дорогая Маша Березина».