Варшава, , 18:13 — REGNUM В Польше за 2022 год стоимость угля для энергетики выросла в два-три раза, пишет 13 февраля газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Агентства промышленного развития.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальной информации, индекс цен на уголь для энергетики в декабре 2022 года составил 535,13 злотых за тонну, по сравнению с декабрем 2021 года сумма выросла примерно на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения составил в декабре прошлого года 1193,24 злотого за тонну, что на 200% превышает показатель декабря 2021 года.

Рост вызван снижением добычи каменного угля и рекордным импортом. Горнодобывающая промышленность страны не успевает за рыночной динамикой цен и изменениями спроса.

В министерстве климата и окружающей среды Польши отмечают, что за 2022 год было импортировано 19,4 млн тонн каменного угля, в том числе 15,7 млн тонн — энергетический уголь.

В период кризиса уголь приобретался по высоким ценам там, где только удавалось. Всё это отразилось на стоимости энергии.

Кроме того, в Польше упала собственная добыча угля. По сравнению с 2021 годом добыча каменного угля сократилась с 55 млн тонн до 52,8 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил, что страна больше не зависит от угля из России. Польские власти смогли добиться независимости благодаря переориентации на поставки из других стран.

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