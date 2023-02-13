Брюссель, 13 февраля 2023, 18:11 — REGNUM Североатлантический альянс считает необходимым создать ещё более сильную армию на Украине после завершения текущего конфликта. Об этом 13 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Украине
President.gov.ua

По его словам, как бы ни завершился украинский конфликт, альянс должен гарантировать, что Киев сможет постоять за себя в будущем. Столтенберг считает, что НАТО должно полностью перевести украинскую армию на стандарты альянса, чтобы предотвратить другие конфликты.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс может быть частью каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство Венгрии просит Белоруссию сделать всё возможное, чтобы достичь мира на территории Украины.