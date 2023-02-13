Брюссель, , 18:11 — REGNUM Североатлантический альянс считает необходимым создать ещё более сильную армию на Украине после завершения текущего конфликта. Об этом 13 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Украине President.gov.ua

По его словам, как бы ни завершился украинский конфликт, альянс должен гарантировать, что Киев сможет постоять за себя в будущем. Столтенберг считает, что НАТО должно полностью перевести украинскую армию на стандарты альянса, чтобы предотвратить другие конфликты.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс может быть частью каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство Венгрии просит Белоруссию сделать всё возможное, чтобы достичь мира на территории Украины.