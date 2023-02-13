Париж, 13 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Гражданам Франции, находящимся в Белоруссии, следует немедленно покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 13 февраля на сайте французского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Любые поездки в Белоруссию, отметили в МИД, «формально не приветствуются» в условиях конфликта на Украине и закрытия белорусского воздушного пространства.

Французов просят покинуть белорусскую территорию автотранспортом через погранпереходы на границе с Литвой, Польшей или Латвией. Пассажирам, которые перемещаются воздушным транспортом, потребуется выездная виза.

Границы с Литвой и Латвией открыты, на границе с Польшей доступен единственный пункт пропуска — Брест-Тересполь, уточнили в ведомстве.