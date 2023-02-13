Тбилиси, 13 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. У самого берега в грузинском Батуми, по предварительным данным, взорвалась морская мина. Об этом 13 февраля передает телеканал «Рустави-2».

Александр Чипурин/РИА Новости Батуми. Грузия

Телеканал опубликовал видео происшествия. На кадрах можно увидеть, что около берега плавает предмет, похожий на мину. После взрыва поднялся столб воды.

Какой стране принадлежит мина, не сообщается. По предварительной информации, никто не пострадал. В связи с плохими погодными условиями в момент взрыва лодок в море не было. В море около Батуми бушует шторм.