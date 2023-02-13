Анкара, , 17:51 — REGNUM Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново. Об этом заявил губернатор Ширнака Осман Билгин, сообщает 13 февраля агентство IHA.

Последствия землетрясения в Турции © ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Район Нурдагы сильно пострадал в результате землетрясения. Там продолжаются поисково-спасательные работы и расчистка завалов.

«Район будет полностью снесён и отстроен заново», — говорится в сообщении.

По словам Билгина, назначенного следить за ходом спасательных работ, разобрать осталось восемь квартир. Ранее в Нурдагы спустя 160 часов после землетрясения обнаружили живым 18-летнего юношу.