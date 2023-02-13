РИА Новости: российские подразделения выходят к реке Бахмутка в Артёмовске

Москва, , 17:45 — REGNUM Российские подразделения с боями продвигаются в восточной части города Артёмовска в ДНР. Об этом 13 февраля сообщает РИА Новости с ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер».

Военнослужащий ВС РФ во время боевой работы экипажа танка Т-72Б в зоне проведения специальной военной операции © Андрей Рубцов/ТАСС

«Вот самая восточная часть города, с тяжёлыми боями продвигаемся вперёд, выходим к реке Бахмутка», — приводит его слова агентство.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» начинают контролировать практически всю восточную часть Артёмовска и наблюдать западную.

Он добавил, что вблизи поселка Ягодное действия противника просматриваются, а ВСУ активно ведут разведку беспилотниками.