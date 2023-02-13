Москва, , 17:47 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров 13 февраля стал участником традиционного урока «Разговоры о важном», который был посвящён теме «Россия в мире», сообщает пресс-служба департамента международного сотрудничества и связей с общественностью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Лавров в рамках урока рассказал школьникам о важности общественного согласия, особой силе дружбы, неповторимости России, а также какую помощь может оказать своей стране любой россиянин.

Напомним, уроки «Разговоры о важном» проходят в российских школах с 5 сентября 2022 года для учащихся 1–11-х классов. Подобные просветительские занятия проходят и для студентов профессиональных образовательных организаций.

На 2022–2023 учебный год в рамках цикла запланированы 34 занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир», Лавров заявил, что политической целью США является ослабление дружеских связей Москвы с бывшими советскими союзными республиками, включая Украину.

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